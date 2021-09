O lateral-direito Rafael está na mira do Botafogo - AFP

Publicado 08/09/2021 11:31

Rio - Rafael vai ser o novo reforço do Botafogo. Apenas detalhes burocráticos separam o lateral do retorno ao clube alvinegro. A troca de documentação entre o Glorioso e o estafe do jogador já está acontecendo, e o contrato vai até 2023.

Caso o Botafogo não consiga o acesso à Série A nesta temporada, há uma cláusula de liberação de graça de Rafael em dezembro, que depende apenas da vontade do jogador para ser exercida. Apesar do acerto, o lateral ainda não tem data para embarcar para o Brasil e aguarda a troca de documentos ser concluída e a logística do Botafogo para poder se apresentar.

Rafael foi revelado pelo Fluminense, ao lado do irmão gêmeo, Fábio, que atua na lateral esquerda. Ambos foram para o Manchester United quando ainda eram adolescentes, em 2008. Além do time inglês, o jogador atuou pelo Lyon por cinco anos. Depois, foi para o Istambul Basaksehir, da Turquia, onde atuou em 28 partidas. A última vez que entrou em campo foi no dia 30 de maio.