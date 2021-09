Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/09/2021 16:55

Após a Prefeitura do Rio de Janeiro liberar a presença de 50% da capacidade do Maracanã para o Flamengo no duelo com o Barcelona de Guayaquil, no dia 22, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, a diretoria rubro-negra se movimentou nos bastidores e solicitou à Conmebol a mudança do local do confronto.

Antes marcado para o Mané Garrincha, o Flamengo decidiu colocar o jogo no Maracanã após discussões internas. Como muitos torcedores já haviam se planejado e comprado passagem para Brasília, existia a chance de o clube manter o confronto na capital, mas decidiram realizar a mudança e aproveitar que o Maracanã poderá receber mais de 30 mil pessoas.

A Conmebol irá oficializar a mudança do local do jogo nas redes sociais a qualquer momento. Antes, a entidade comunicou aos clubes envolvidos, Flamengo e Barcelona-EQU, e ao delegado do jogo, que já criou grupo no whatsapp com pessoas envolvidas na operação do jogo.