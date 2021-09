Fernandão - Divulgação Goiás

Publicado 08/09/2021 23:56

Após contratar o lateral Rafael, o Botafogo segue no mercado em busca de reforços, mas dessa vez para o setor ofensivo. A diretoria consultou a situação de Fernandão, abriu conversas e estuda realizar propostas para ter o atacante que está livre no mercado desde a saída do Goiás, clube que defendia quando teve problema com doping.

No começo de 2021, quando o Goiás ainda disputava o Brasileirão 2020, Fernandão foi pego no doping por ter ingerido uma substância que ajuda no emagrecimento. Mas como ainda não foi julgado, o atacante ainda não sabe se precisará cumprir alguma pena. O Botafogo, portanto, conversa com os representantes do atleta para entender o cenário e estudar as consequências jurídicas do caso.

Fato é que o jogador está na mira da cúpula alvinegra, que pode realizar proposta a Fernandão a qualquer momento. Por ser um jogador livre no mercado, a negociação é restrita, caso o jurídico do clube dê ok para as tratativas, em salário e luvas.

Fernandão está mantendo a forma física com preparador físico particular enquanto aguarda o futuro. Além de Goiás, o atacante de 34 anos já passou por América-RJ, Flamengo, Tombense, Volta Redonda, Macaé, Paysandu, Democrata-GV, Guarani, Palmeiras, Atlético-GO, Bursapor e Fenebarque, da Turquia, Al-Wehda, da Arábia, e Bahia.