Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola"Divulgação/Band

Publicado 09/09/2021 14:52

Rio - Nesta quinta-feira (9), durante o programa "Donos da Bola", da Band, o comentarista Neto criticou bastante as atitudes do Flamengo após declarar que tem vontade de ter público nos estádios.

"O Flamengo já não tem moral pelo o que aconteceu no Ninho do Urubu. A grandeza do Flamengo é excepcional, o torcedor é excepcional, agora vocês tão achando que vocês podem tudo? Vocês tão achando mesmo que vocês podem tudo?", disse Neto no programa "Donos da Bola".

"O Flamengo já vem sendo esse time antipático, soberbo, achando que é mais do que os outros times do futebol mundial, querendo ter torcida antes, sendo que foi o primeiro time a treinar e a rede Globo foi com drone e viu", completou o comentarista.

Além disso, Neto aproveitou para criticar a Prefeitura do Rio, que permitiu a volta de público e permitiu que o Rubro-negro tivesse um certo número de torcedores nos estádios.

"Parabéns pra prefeitura do Rio, vocês não conseguem nem ter vacina. Se não fosse o Dória dar vacina pra vocês, vocês não iam ter! É mentira minha? Não, é fato. Se o Dória não tivesse dado, vocês não teriam vacina, nem isso vocês conseguem. Tem quatro governadores presos, vocês não conseguem fazer o povo carioca ser melhor e ainda querem ter jogo de futebol com 22 ou 25 mil? Pra que isso? Qual sentido? Lá pode tudo. Quem for por estádio e morrer de covid, tô nem aí, o problema é pra quem você vai levar!", destacou o comentarista Neto.

Por fim, o comentarista da Band conclui com uma crítica às atitudes do presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro e destacou que os atos foram antidemocráticos.

"Eu não, diga-se de passagem. Eu gosto da vida, da democracia, da raça, da religião, eu gosto de umbanda, charuto, pinga. Qual o problema? Eu gosto da Nossa Senhora de Aparecida, gosto de criança, eu não gosto de armas, de fuzil, gosto feijão, arroz, carne, peixe. Eu gosto de gente, gosto das pessoas. Eu respeito as instituições. Se eu não respeitar, como é que faz? Vou entrar e pegar uma coisa que não é minha? Não posso fazer isso como cidadão. Tem que respeitar quem está no poder, mas eu não compartilho e nunca vou compartilhar na minha vida", concluiu Neto.