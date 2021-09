Diego Ribas - Alexandre Vidal / Flamengo

Diego RibasAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/09/2021 17:30

Rio - O Flamengo contratou recentemente o meia Andrés Pereira e o atacante Kenedy, porém, os torcedores ainda alimentam a possibilidade da chegada de David Luiz. Em entrevista ao "Canal Barbacast", Diego Ribas, que é amigo do defensor, afirmou que não conversou com o ex-jogador do Arsenal, mas abriu as portas do Rubro-Negro para o zagueiro.

"Não falei com o David Luiz, não encontrei. É um grande jogador e o Flamengo, como eu disse, tem o melhor elenco da América Latina. Os bons jogadores são sempre bem-vindos. Esse debate sobre espaço para jogar é outro ponto. O fato é que os bons jogadores juntos se desenvolvem e quem ganha com isso é o clube", afirmou.

Diego ganhou recentemente a concorrência de Andrés Pereira no meio-campo do Flamengo. Apesar disso, o experiente meia afirmou que gosta de quando o elenco rubro-negro é reforçado.

"Quem é bom gosta de estar rodeado de feras. Quanto mais jogadores desse nível no elenco, maior vai ser o nível de concentração. Essa concorrência saudável é muito produtiva. É um jogadoraço, com uma carreira brilhante e acho que a diretoria que vai definir, mas que tome a melhor decisão. Nós estamos aqui para continuar com esse alto nível", disse.