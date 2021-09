Rio,08/08/2021 -MARACANA- Futebol, Campeonato Brasileiro 2021, Flamengo x Internacional ,em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileiro.Na foto, .Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Rio - O Corinthians conseguiu contratar jogadores renomados na última janela de transferências. Com a chegada dos reforços, o ex-jogador Vampeta acredita que o elenco do time paulista possui "mais currículo" do que o do Flamengo.

“Eu vou falar um negócio aqui… Renato Augusto, Jô, Fagner, Cássio e Willian, fora o Giuliano, que quase foi para uma Copa do Mundo, estava na lista dos 26 (jogadores), eles têm mais currículo no futebol do que Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Os caras do Flamengo estão mais entrosados, mas quem tem mais currículo são os corintianos. Eles foram à Copa do Mundo, enquanto os quatro do Flamengo sonham com seleção”, disse Vampeta durante o programa "Canelada".

“Diego Alves não foi para Copa do Mundo, Bruno Henrique sonha com a Seleção, Arrascaeta estava sendo questionado, Se a gente não defender o Gabigol, o Tite não convoca, e o Everton Ribeiro, a imprensa carioca fala que está jogando mal… Willian, Renato Augusto e Cássio vieram da última Copa”, completouo pentacampeão.