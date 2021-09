Edilson destaca que vitória do Flamengo sobre Palmeiras seria 'normal' - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 10/09/2021 14:22

Rio - Nesta sexta-feira (10), o ex-jogador e comentarista do "Jogo Aberto", Edilson, afirmou que não tem dúvida de que o Flamengo vença o Palmeiras, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não tenho dúvida que o Flamengo vai ganhar do Palmeiras. É normal", disse Edilson. "O Flamengo, queira ou não, ainda é o melhor time do Brasil. O que o Everton Ribeiro fez na seleção brasileira, o que o Arrascaeta fez no Uruguai; a volta do Rodrigo Caio. O Flamengo é favorito", completou o comentarista da Band.

O Rubro-negro ocupa a quinta colocação e soma 31 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras é o vice com 35 pontos.