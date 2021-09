David Luiz - Divulgação/Arsenal

Publicado 10/09/2021 19:48

Rio - Resta apenas a assinatura para David Luiz ser anunciado como jogador do Flamengo. Após o acerto do defensor com o Rubro-Negro nesta sexta-feira , a TNT Sports Argentina repercutiu a contratação e brincou com mais um astro chegando ao clube carioca.