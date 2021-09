Benfica não vai investir em David Luiz. O jogador foi um pedido do técnico do clube, Jorge Jesus, mas a diretoria descartou a contratação. O Flamengo ainda deseja acertar com o atleta, que está livre no mercado. - Divulgação/Arsenal

Publicado 10/09/2021 19:08 | Atualizado 10/09/2021 20:49

O Flamengo encaminhou a contratação do quarto reforço para a temporada 2021. Trata-se do zagueiro David Luiz. A diretoria ajustou todos os detalhes em uma reunião na tarde desta sexta-feira, em São Paulo, com representantes do zagueiro, que assinará até 2022.

O jogador é esperado na segunda-feira para assinar o contrato e iniciar os trabalhos no Flamengo. No acordo há uma um acordo de boa fé entre as partes de liberação do defensor caso chegue algo que o atleta queira aceitar. Algo parecido com o que fez a diretoria com Rafinha, lateral direito que acabou deixando o clube usando a cláusula.

O departamento jurídico do Flamengo já foi acionado, o contrato será redigido, e o anúncio próximo de ser feito. A ideia é apresentar David Luiz à torcida no jogo de quarta-feira, contra o Grêmio, partida que marcará o retorno dos rubro-negros ao Maracanã desde o começo da pandemia da Covid-19.