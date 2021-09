Torcedores do Flamengo no Maracanã - Daniel Castelo Branco

Torcedores do Flamengo no MaracanãDaniel Castelo Branco

Publicado 10/09/2021 11:17 | Atualizado 10/09/2021 13:56

Rio - A partida entre Flamengo e Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil, que acontecer no próximo dia 15, vai marcar o retorno do público ao Maracanã após mais de um ano. O Jornal O Dia apurou os valores dos bilhetes para o confronto. O preço vai variar de R$ 100,00 (meia Sul) até R$ 900,00 (inteira Maracanã Mais).

A carga máxima será de 24.783, que é referente a 35% da capacidade do Maracanã, que foi a quantidade liberada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. No dia 19, novamente diante do Grêmio, mas pelo Brasileirão, o Flamengo poderá vender 28.324 (40%) e, no dia 22, contra o Barcelona-EQU, a carga máxima será de 50% (35.045).



Os torcedores que quiserem comparecer a esses três jogos do Flamengo terão que seguir uma série de exigências e respeitar regras que fazem parte dos protocolos médicos na prevenção da Covid-19. Leia abaixo.

A síntese do protocolo para os três eventos testes do Flamengo (contra Grêmio, pela Copa do Brasil e Brasileirão, e Barcelona-EQU, pela Libertadores. pic.twitter.com/xTVRMuHeEl — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 7, 2021



Antes do duelo de quarta-feira, o Flamengo entra em campo no domingo para pegar o Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h. Antes do duelo de quarta-feira, o Flamengo entra em campo no domingo para pegar o Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h.