Torcida FlamengoDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 09/09/2021 21:42

Mesmo com o Grêmio ameaçando não entrar em campo caso o Flamengo realize a partida de quarta-feira, pela Copa do Brasil, com presença de público, o Rubro-Negro vai fazer valer a liminar do STJD e a autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro e venderá ingressos para o duelo marcado para o Maracanã, às 21h30.

Segundo apurou a reportagem, o Flamengo finaliza os últimos detalhes para divulgar a venda de ingressos para o duelo. Nesta sexta-feira, às 14h, inicia somente para sócio-torcedor do clube. A partir das 24h de sábado (11), o clube irá disponibilizar bilhetes para o público geral. Ou seja, aqueles que não fazem parte do Programa Nação.

A carga máxima será de 24.783, que é referente a 35% da capacidade do Maracanã, que foi a quantidade liberada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. No dia 19, novamente diante do Grêmio, mas pelo Brasileirão, o Flamengo poderá vender 28.324 (40%) e, no dia 22, contra o Barcelona-EQU, a carga máxima será de 50% (35.045).

Os torcedores que quiserem comparecer a esses três jogos do Flamengo terão que seguir uma série de exigências e respeitar regras que fazem parte dos protocolos médicos na prevenção da Covid-19. Leia abaixo.

Os protocolos e as obrigatoriedades para os torcedores adquirirem os ingressos para os jogos do Flamengo com torcida no Maracanã (contra Grêmio, pela Copa do Brasil e Brasileirão, e Barcelona-EQU, pela Libertadores). pic.twitter.com/OIWI5bNrTh — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 7, 2021

Antes do duelo de quarta-feira, o Flamengo entra em campo no domingo para pegar o Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h.