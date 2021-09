Diretoria do Flamengo comemorando título do Brasileirão 2020 - Alexandre Vidal

Publicado 09/09/2021 17:00

O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou reunião para apreciar e votar o contrato do clube com a Sócios.com, empresa responsavável pelo Fan Token rubro-negro. Segundo apurou a reportagem, o vínculo, válido até dezembro de 2025, renderá ao clube, caso seja aprovado, pelo menos US$ 27,25 milhões, em torno de R$ 144 milhões pela cotação atual.

O Jornal O Dia teve acesso aos detalhes do contrato e a forma de pagamento da Socios.com ao Flamengo durante a vigência do contrato. A empresa pagará ao clube por Licenciamento de Marketing e Royalties. Veja abaixo:

Licenciamento:



Recebe US$ 13,75 milhões no total:



2021: US$ 1,75 mi (pagos até 7 dias após aprovação no conselho)



2022: US$ 3 mi (pagos em 2 parcelas)



2023: US$ 3 mi (pagos em 2 parcelas)



2024: US$ 3 mi (pagos em 2 parcelas)



2025: US$ 3 mi (pagos em 2 parcelas)

Royalties:



Recebe, PELO MENOS, US$ 13,5 milhões:



2021: US$ 1,5 mi (até 7 dias após aprovação no conselho)



2022: US$ 3 mi (pagos em três parcelas)



2023: US$ 3 mi (pagos em três parcelas)



2024: US$ 3 mi (pagos em três parcelas)



2025: US$ 3 mi (pagos em três parcelas)

*Se o Flamengo bater metas de vendas, o valor de royalite será ainda maior.

Como o Flamengo divulgou, a empresa responsável pelo Fan Token terá direito também a expor a marca nas seguintes propriedades:



- camisa de treino do time de futebol masculino profissional



- camisa de jogo do time feminino e das categorias de base