Bruno Henrique, atacante do Flamengo - AFP

Bruno Henrique, atacante do FlamengoAFP

Publicado 09/09/2021 17:15

Além de Filipe Luis, com lesão na panturrilha esquerda, o técnico Renato Gaúcho não contará com Bruno Henrique para o jogo de domingo diante do Palmeiras, em São Paulo, às 16h, pelo Brasileirão. O atacante não se recuperou a tempo da contusão na coxa direita, de grau 2, e será desfalque no confronto com o time paulista.

Bruno Henrique ainda não iniciou o trabalho de transição e está na etapa de "exercícios na supervisão de fisioterapeutas". O camisa 27 está sendo preparado para chegar 100% na semifinal da Libertadores - primeiro jogo é dia 22 - e ser uma espécie de reforço caseiro.

Sem Bruno Henrique, Michael surge como o favorito para assumir a vaga no ataque rubro-negro. Vitinho é outra opção e corre por fora na briga no time titular. O Flamengo treina sexta e sábado e depois viaja para a capital paulista para o confronto com o Palmeiras.