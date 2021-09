Rodolfo Landim - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 10/09/2021 15:01

Rio - O presidente Rodolfo Landim é oficialmente candidato à reeleição no Flamengo. De acordo com o site "GE", o atual mandatário homologou sua candidatura pela chapa roxo junto ao Conselho de Administração do clube nesta sexta-feira.

A chapa de Landim será composta novamente com Rodrigo Dunshee de Abranches como candidato a vice-presidente geral e Cacau Cotta como coordenador geral. Candidatos à Assembléia Geral também foram nomeados pela chapa, com Carlos Henrique, o CH, para presidência, e Gustavo Fernandes como vice.

Além da Landim, também são pré-candidatos à presidência do Flamengo Walter Monteiro, Marco Aurélio Assef e Ricardo Hinrichsen. As eleições estão previstas para a primeira quinzena de dezembro e quem vencer comandará o clube no triênio 2022-2024.