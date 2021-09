David Luiz - Reprodução

Publicado 11/09/2021 16:56 | Atualizado 11/09/2021 17:02

Rio - Agora é oficial, o Flamengo anunciou na tarde deste sábado a contratação do zagueiro David Luiz. O defensor, de 34 anos, assinou até o fim de 2022 e é o terceiro reforço do Rubro-Negro desde a chegada de Renato Gaúcho. Antes dele, o Rubro-Negro anunciou Kenedy e Andréas Pereira.

Nascido em Diadema, ele rodou o mundo e ficou acostumado a vencer, vencer e vencer, assim como diz o nosso hino. O povo clamou, o coração balançou e agora ele vestirá rubro-negro. Maior Torcida do Mundo, @DavidLuiz_4 é o novo jogador do Mengão! Seja bem-vindo! #DavidLuizNoMengo pic.twitter.com/KwwWT1ljE3 — Flamengo (@Flamengo) September 11, 2021

A negociação envolvendo as duas partes exigiu paciência do Flamengo que esperou o jogador definir a sua situação envolvendo o futebol europeu. David Luiz acabou não fechando como nenhuma equipe do Velho Mundo e acabou convencido a voltar para o futebol brasileiro.

Uma contratação para o setor defensivo era considerada prioridade para o Flamengo. Rodrigo Caio vem tendo uma temporada com muitas lesões e por conta disso a chegada de mais um zagueiro foi vista com bons olhos pelo clube carioca.

O defensor, de 34 anos, deixou o futebol brasileiro em 2007, após defender o Vitória. Pouco conhecido no país, David Luiz se destacou na Europa, onde defendeu clubes importantes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Além disso, o zagueiro foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.