Publicado 11/09/2021 18:50

Rio - A chegada de David Luiz ao Flamengo vem levantando diversas discussões, inclusive sobre a volta do zagueiro a seleção brasileira. Para o ex-jogador Roque Júnior, comentarista do SporTV, participou no programa "Troca de Passes" de um debate sobre o atleta. Para ele, a contratação do defensor pelo Rubro-Negro vai aproximá-lo de Tite, aumentando as chances de ir para a Copa do Mundo de 2022.

“Vem para o Flamengo, e eu vi que ele está pensando em seleção brasileira. É uma motivação a mais, vai estar mais próximo do Tite. Com 34 anos, vai chegar em uma Copa com 35, mas é uma possibilidade, dependendo de como ele jogar. É uma motivação a mais e isso vai ajudar ele e o Flamengo “, afirmou o ex-jogador, que elogiou o retorno do jogador ao país:

“É uma grande contratação para o Flamengo, tem uma grande experiência na Europa. Vai ajudar muito o Flamengo na questão de ter um grupo forte para disputar todas as competições. É bom também ver um jogador com essa experiência de volta ao Brasil, ajuda e enaltece o futebol brasileiro “, concluiu.