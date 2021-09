Michael teve grande atuação - Marcelo Cortes / Flamengo

Michael teve grande atuaçãoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/09/2021 17:56 | Atualizado 12/09/2021 18:10

São Paulo - A freguesia envolvendo Flamengo e Palmeiras segue mantida. Atuando em São Paulo, mesmo com muitos desfalques, o Rubro-Negro não tomou conhecimento e derrotou o Verdão por 3 a 1. Com o resultado, os paulistas chegaram ao jejum de nove jogos sem vencer o Rubro-Negro. Ao todo foram cinco vitórias do Flamengo e quatro empates.

O destaque da partida foi Michael. O atacante marcou duas vezes no duelo no Allianz Parque. Pedro fez o outro gol dos carioca. Wesley foi o responsável por fazer o gol único dos paulistas. Com o resultado, o Flamengo chegou a terceira colocação no Brasileiro com 34 pontos. Porém, o Rubro-Negro tem três jogos por fazer e duas partidas a menos que o líder Atlético-MG que tem 42 pontos.

Apesar dos muitos desfalques, o Flamengo conseguiu fazer uma partida equilibrada no primeiro tempo contra o Palmeiras. O Rubro-Negro iniciou a partida com mais posse de bola. Porém, a primeira boa oportunidade do jogo foi dos paulistas. Aos 9 minutos, Wesley recebeu pela direita e bateu cruzado, a bola passou assustando o goleiro Diego Alves.



Cinco minutos depois, o Verdão abriu o placar. Novamente ele, Wesley recebeu a bola, desta vez pela lado esquerda, o jogador cortou para o meio e finalizou sem chances de defesa para o goleiro Diego Alves. Porém, o empate do Flamengo foi logo no lance seguinte. Após bela jogada coletiva, Everton Ribeiro cruzou na medida para Michael cabecear e deixar tudo igual no Allianz Parque.

Já desfalcado o Flamengo teve mais um problema aos 22 minutos. Arrascaeta sentiu dores na coxa esquerda e acabou sendo substituído por Vitinho. E foi do substituto do uruguaio a melhor oportunidade dos cariocas no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Vitinho balançou para cima da marcação palmeirense e finalizou de fora da área, a bola beliscou a trave alviverde e saiu em tiro de meta.

Com a saída de Arrascaeta, o clube carioca acabou reduzindo a posse de bola e o Palmeiras propôs mais o jogo na segunda parte da primeira etapa. Apesar disso, o Flamengo conseguiu evitar uma grande pressão dos paulistas e o empate foi o placar quando o jogo foi para o seu intervalo.

O segundo tempo começou com o Flamengo encolhido e o Palmeiras em cima, porém, os paulistas tinham dificuldades na criação. Na primeira chegada do Rubro-Negro, a virada veio. Após cobrança de escanteio, Pedro subiu para cabecear, sem chances de defesa para Weverton.

Após o gol, o Palmeiras passou a se expor mais e o Flamengo teve uma boa oportunidade de fazer o terceiro em um contra-ataque puxado por Michael. Porém, o atacante acabou se enrolando com a marcação e finalizou fraquinho para defesa de Weverton.

Com desgaste físico, Renato Gaúcho teve que sacar Everton Ribeiro e Pedro. Ainda assim, o Flamengo conseguiu chegar ao terceiro gol e matar o jogo. Michael recebeu lançamento, cortou a defesa palmeirense e finalizou sem chances de defesa para Weverton, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 3 FLAMENGO



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Pedro, Vitinho (FLA)

Cartões vermelhos: Zé Rafael (PAL)

Gols: Wesley, aos 14 minutos do primeiro tempo; Michael, aos 16 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos 11 do segundo tempo; Michael, aos 35 minutoa do segundo tempo.



PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Willian); Zé Rafael e Danilo (Patrick de Paula); Raphael Veiga (Scarpa), Dudu e Wesley (Breno Lopes); Rony (Luiz Adriano). Técnico: Abel Ferreira



FLAMENGO: Diego Alves; Isla (Matheuzinho), Bruno Viana , Gustavo Henrique e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes), Everton Ribeiro (Thiago Maia) e Arrascaeta (Vitinho); Michael e Pedro (Rodinei). Técnico: Renato Gaúcho.