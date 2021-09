Arrascaeta se lesionou em partida - Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta se lesionou em partidaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/09/2021 20:22

Rio - O Flamengo derrotou o Palmeiras em uma partida com muita superação da equipe, que estava muito desfalcada. Porém, o técnico Renato Gaúcho pode ter ganho mais um problema. Com uma lesão na coxa, Arrascaeta deixou a partida ainda no primeiro tempo e será avaliado pelo departamento médico na próxima segunda-feira.

O jogador se lesionou ainda na metade da etapa inicial. Ele acabou sendo substituído por Vitinho. O Flamengo já não pode contar com Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego Ribas, Bruno Henrique e Gabigol, atletas que fazem parte do time titular e que estavam problemas físicos.



O Rubro-Negro volta aos gramados na próxima quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após golear o Grêmio, em Porto Alegre, o clube carioca avança, mesmo se perder por três gols de diferença no jogo de volta no Maracanã.