David Luiz - Marcelo Cortes / Flamengo

David LuizMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/09/2021 16:18 | Atualizado 12/09/2021 16:18

São Paulo - Reforço do Flamengo, David Luiz acompanhou a partida entre o Rubro-Negro e Palmeiras, em São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro. O defensor deu as suas primeiras palavras como jogador do clube carioca e se disse louco para conquistar títulos pelo Flamengo.

"Feliz de poder reencontrá-los. Tenho a felicidade de chegar em um momento crucial da temporada e estar bem perto. Venho com a mesma fome como se fosse o meu primeiro clube profissional. Eu amo o desafio, amo o futebol. Sem dúvida estou com muita sede de títulos e vitórias", afirmou.



O zagueiro, de 34 anos, também falou sobre o carinho que vem recebendo virtualmente após ter negociado e fechado com o Rubro-Negro. Ele disse ter sido algo único em sua carreira.

"Foi uma loucura, eu nunca tinha vivido isso dessa maneira intensa, forte. Joguei em vários clubes, grandes clubes, grandes países, mas a torcida do Flamengo é diferente. Desde o primeiro instante eles não titubearam. Invadiram as minhas redes sociais. Isso me toca. Nasci para servir. Senti que posso fazer isso no Flamengo é sensacional", disse.