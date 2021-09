Michael - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Michael - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/09/2021 09:28

Rio - O Flamengo viajou para enfrentar o Palmeiras com oito baixas no elenco e ainda viu o meia Arrascaeta ser substituído lesionado ainda no primeiro tempo. Após o time paulista abrir o placar, tudo indicava que o Rubro-Negro seria derrotado. Até que o atacante Michael entrou em ação, e com dois gols, comandou a vitória. Após a partida, o jogador fez questão de ressaltar a força do elenco.

Em entrevista à "Globo", Michael fez elogios a atuação do Flamengo e afirmou que todos os jogadores do elenco trabalham para estarem prontos para quando o treinador Renato Gaúcho precisar.

"A gente tem um grupo bom, eram muitos desfalques, mas isso mostra a força do grupo. A gente trabalha para ser o melhor do jogo, mas também o melhor companheiro", afirmou o atacante.

Passado o Brasileirão, o Flamengo volta às atenções para a partida de quarta-feira, contra o Grêmio, às 21h30, no Maracanã. Com a vitória maiúscula por 4 x 0 no jogo da ida das quartas de final, o Rubro-Negro pode perder até por três gols.