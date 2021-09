Jogadores do Flamengo perto da torcida do Olimpia - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/09/2021 17:28 | Atualizado 14/09/2021 17:31

Rio - Nesta terça-feira (14), a Conmebol multou o Olimpia em R$ 156 mil por caso de racismo contra os jogadores do Flamengo. As ofensas racistas foram feitas por alguns torcedores do clube paraguaio, em partida válida pelas quartas de final da Libertadores. A informação é do portal "UOL".

No confronto, Gabigol e o goleiro Gabriel Baptista foram os alvos. Por outro lado, Rodinei e Matheuzinho rebateram os torcedores e, em seguida, o Flamengo informou o delegado da partida. Neste caso, o Código Disciplinar da Conmebol prevê a punição em um de seus artigos.

"Qualquer jogador ou oficial que insulte ou atente contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, por motivos de cor de pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem será suspenso por, no mínimo, cinco partidas ou por um período de tempo de, no mínimo, dois meses. 2. Qualquer Associação Membro ou clube cujos torcedores incorram em comportamentos descritos no parágrafo anterior será sancionado com uma multa de, pelo menos, 15 mil dólares".