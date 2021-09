David Luiz é regularizado e já pode estrear no Flamengo

David Luiz dá mais um passo para estrear no Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/09/2021 16:19 | Atualizado 14/09/2021 16:25

Depois de ser oficialmente apresentado como reforço do Flamengo e de treinar pela primeira vez no Ninho do Urubu, David Luiz está regularizado pelo clube. Nesta terça-feira, o contrato foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e o zagueiro deu mais um passo rumo a sua estreia pelo Rubro-Negro.



Apesar de não disputar uma partida oficial desde maio, David Luiz manteve uma rotina de treinamentos e se apresentou em boas condições ao Flamengo. A tendência é que, já em setembro, passe a ficar a serviço de Renato Gaúcho.



Com a regularização junto à CBF, David Luiz, agora, será inscrito pelo Flamengo na Libertadores. O zagueiro, o atacante Kenedy e o meia Andreas Pereira serão os três atletas que reforçarão o Rubro-Negro diante do Barcelona de Guayaquil (EQU), nas semifinais, e em uma eventual decisão - que será disputada em jogo único, em 27 de novembro, em Montevidéu.