STJD permite público no confronto entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 14/09/2021 18:40

Rio - Nesta terça-feira (14), o presidente do STJD, Otávio Noronha, recusou o pedido dos clubes para revogar a liminar que permitia a torcida do Flamengo em competições nacionais. A informação é do portal "UOL".

Neste caso, segue com a permissão para os torcedores poderem ir ao Maracanã no confronto contra o Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que já tinha recebido liberação da Prefeitura do Rio.

Por outro lado, de acordo com o portal "UOL", Noronha já tinha indicado a dirigentes da CBF que não iria reconsiderar o pedido inicial, apesar de ter sido feito por 17 clubes do Campeonato Brasileiro, com exceção de Atlético-MG e Cuiabá. No jogo de ida, o Flamengo aplicou uma goleada sobre o Grêmio por 4 a 0, na Arena do Grêmio.