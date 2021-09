Andreas Pereira marcou o primeiro gol na estreia pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Andreas Pereira marcou o primeiro gol na estreia pelo FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 14/09/2021 09:56

Rio - O presidente do Santos, Andres Rueda, afirmou na noite da última segunda que o clube vai à CBF por Andreas Pereira ter atuado, na Vila Belmiro, dia 28 de agosto, sem ter cumprido os 14 dias de isolamento que o país exige de quem chega do Reino Unido.

A Avisa, inclusive, já se posicionou sobre o caso e sugeriu uma punição administrativa ao jogador. Andreas ainda marcou um dos gols na goleada do Flamengo diante do Santos por 4 x 0. Mas como o atleta aterrissou no Brasil no dia 20 de agosto, portanto, deveria estar no período de quarentena.

"Pela moralidade do futebol, entramos com um pedido na procuradoria da CBF para apontar essa irregularidade que de fato aconteceu. Faremos independentemente de resultado, mas numa análise prévia soubemos que o jogo não seria anulado ou a gente receber os pontos. É meio que posição unânime do jurídico", afirmou Andres Rueda.

"Consultei outros clubes que viveram essa situação, como o Fluminense e Grêmio. Mas independentemente dos pontos, é obrigação do Santos registrar insatisfação sobre o ocorrido. E está sendo feito. No mais tardar amanhã, entraremos com essa reclamação na CBF", completou.