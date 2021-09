Willian Arão no confronto contra o Palmeiras - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/09/2021 19:18

No vídeo de Bastidores da vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Palmeiras, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, Willian Arão foi um dos jogadores que tomou a palavra na preleção, que aconteceu ainda no vestiário. O camisa 5 pediu coragem ao grupo e destacou que este não era "um jogo qualquer".



- Coragem, rapaziada. Coragem para subir a marcação. Coragem para jogar, rapaziada! Coragem! Coragem! Mais uma chance que a gente tem. Mais um passo para dar para o título. É o tricampeonato. É o tricampeonato. Não é um jogo qualquer, não. É o tricampeonato - destacou Arão.



Na sequência, foi a vez de Renato Gaúcho ter a palavra. O treinador do Rubro-Negro ressaltou que o time não deveria "esperar as coisas acontecerem", mas, sim, fazê-las "acontecerem".



- Não dá mole não, gente. Não dá mole, não. Atentos, ligados. Olha o que eu falo para vocês, olha o que eu sempre falo para vocês, no momento que ele apitar, as coisas podem acontecer. Não esperem as coisas acontecerem. Façam acontecer - disse Renato.



O jogo contra o Palmeiras, vale lembrar, foi o primeiro do Flamengo após um longo período sem jogos oficiais. Nesse sentido, o goleiro Diego Alves ressaltou ao grupo a necessidade de retomar a rotina de vitórias e ter a mentalidade forte. O comentário foi acompanhado por Everton Ribeiro, que também falou sobre retomar a rotina vitoriosa. O camisa 7 ainda pediu "sangue no olho" para o time dentro de campo.



- Voltar à rotina de resultado positivo. Voltar à rotina. Isso aí, ficamos duas semanas aí, mas como foi lá atrás? Ganhamos tudo. Ganhamos tudo! Tem que continuar. Mentalidade forte e esforço físico que a gente vai fazer dentro de campo - disse Diego Alves.



- É isso aí rapaziada. Tá tudo pronto. Todo mundo preparado. Todo mundo com sangue no olho, rapaziada. Hoje, a gente deixa mais uma vez a amostra do que a gente quer. O que a gente quer no campeonato? É continuar ali brigando pelo título ou deixar os caras passarem na nossa frente e subir? Vamos, rapaziada, não importa que a gente esteja fora de casa. Voltar à rotina de resultado positivo. Voltar à rotina - completou Everton Ribeiro.



Em campo, Michael foi o nome da partida ao marcar dois dos três gols da vitória. Ele, inclusive, recebeu o troféu de "Craque da Partida", dado pela TV Globo ao melhor jogador em campo. Em entrevista à FlaTV, ele afirmou que se sentia muito feliz pelos gols e pela vitória e ainda destacou o trabalho do grupo para chegar preparado para enfrentar o Palmeiras.



- Estou muito feliz, muito feliz pelo troféu, muito feliz pela vitória, pelos gols. Trabalho muito, todos nós essa semana para chegar aqui preparado. A gente trabalhou nos preparamos e, hoje, a gente pode sair daqui com a vitória. Estou muito feliz.



Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O time de Renato Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Grêmio, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.