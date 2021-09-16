GabigolMarcelo Cortes / Flamengo
Gabigol se irrita em partida tensa, discute com Felipão e reclama de substituição
Atacante do Flamengo não destacou dentro de campo
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No dia do retorno da torcida ao Maracanã, Flamengo bate o Grêmio e se classifica à semi da Copa do Brasil
Com quase 7 mil presentes, o Rubro-Negro venceu o Tricolor gaúcho e passou de fase com placar agregado em 6 a 0
Flamengo confirma escalação para pegar o Grêmio com muitas mudanças
Renato Gaúcho optou por time misto no duelo que decidirá vaga à semifinal da Copa do Brasil, contra o Athletico
Daniel Alves posta vídeo com funk e gera reações de torcedores do Flamengo
Jogador, de 38 anos, está com futuro indefinido
Caso Andreas: Santos apresenta pedido de inquérito por escalação de reforço do Fla
Apoiador contratado ao Manchester United não cumpriu quarentena obrigatória antes do confronto entre os clubes
Antes da vitória, Arão motiva grupo do Flamengo e destaca: 'É o tricampeonato. Não é um jogo qualquer'
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