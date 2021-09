Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/09/2021 08:30

Rio - Principal ídolo do Flamengo atual, Gabigol teve uma noite de muita irritação e pouca inspiração contra o Grêmio. O atacante rubro-negro se irritou com jogadores do clube gaúcho, com a arbitragem, discutiu com Felipão e depois reclamou com Renato Gaúcho ao ser substituído.

O atacante, de 25 anos, não teve uma boa atuação e chamou mais atenção no Maracanã pelas confusões. Aos 14 minutos, Gabigol acabou sendo substituído por Pedro, que fez os dois gols da vitória do Flamengo por 2 a 0 na partida da última quarta-feira.



Com o resultado, o Rubro-Negro confirmou a já esperada classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O clube carioca terá o Athletico-PR pela frente na luta por uma vaga na decisão da competição.