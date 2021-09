Flamengo x Gremio - Copa do Brasil - 15-09-2021 - Foto: Marcelo Cortes Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo x Gremio - Copa do Brasil - 15-09-2021 - Foto: Marcelo Cortes Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/09/2021 23:26 | Atualizado 15/09/2021 23:26

No dia que ficará marcado como o retorno da torcida do Flamengo ao Maracanã, após o começo da pandemia da Covid-19, o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 2 a 0, com dois gols de Pedro, com quase 7 mil presentes no estádio, e confirmou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil para pegar o Athletico.

O primeiro tempo entre Flamengo e Grêmio foi brigado, com muitos lances de disputa de bola e discussões, mas com poucas emoções, com as equipes criando raras jogadas de perigo. Logo no primeiro minuto, Borja deu uma amostra do que viria pela frente. Rodrigo Caio recebeu a bola na intermediária e tocou para Matheuzinho. O atacante gremista, em lance já sem a bola, deu uma truncada por trás no zagueiro rubro-negro e cometeu falta dura.

Na primeira chance do Flamengo, aos 23 minutos, Andreas Pereira cobrou falta de longe, direto para o gol, mas Brenno fez a defesa em dois tempos. Minutos depois, Gabigol foi lançado por Michael na área, furou na primeira oportunidade e acabou sofrendo o corte de Paulo Miranda na sequência. Na melhor chance da primeira etapa, aos 42 minutos, Michael colocou Rafinha para dançar na área e chutou rasteiro. Mas Kannemann evitou o gol.

Após o apito final do primeiro tempo, o clima esquentou entre os jogadores de Flamengo e Grêmio. Com muitas discussões e cobranças à arbitragem, rubro-negros e gremistas trocaram farpas e mostraram que a segunda etapa prometia "pegar fogo" no Maracanã.

O roteiro na etapa final foi o mesmo, com lances duros na briga pela bola no meio de campo e discussões. Uma delas foi entre Gabigol e Luiz Felipe Scolari, treinador do Grêmio, aos 22 minutos, um pouco antes de o atacante ser substituído por Pedro. Inclusive, o camisa 9 demonstrou surpresa ao perceber que sairia para a entrada do companheiro.

Aos 26, a primeira boa jogada de perigo do Flamengo. Matheuzinho tabelou com Lázaro e cruzou pelo lado direito. Everton Ribeiro bateu cruzado e rasteiro, mas Pedro não conseguiu encostar, e a bola passou perto do gol.

Mas, aos 29, Pedro fez um lance que valeu o valor ingresso do torcedor. Everton Ribeiro cruzou na área, Pedro ajeitou no peito e emendou uma linda bicicleta. A bola desviou em Rodrigues e foi para fora. Seria uma pintura do camisa 21 no Maracanã. O árbitro de vídeo entrou em ação e viu toque de mão do defensor gremista, e o pênalti foi marcado. O camisa 21 pediu para bater e converteu.

Depois de abrir o placar, o Flamengo viu o Grêmio abatido e aproveitou para fazer mais um e fechar o caixão do Tricolor. Pedro serve Everton Ribeiro na área. O camisa 7 chutou, e a bola bateu na trave. No rebote, o camisa 21 mandou para o gol para marcar o segundo dele no duelo.

As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, novamente no Maracanã, mas dessa vez pelo Brasileirão. A partida está marcada para começar às 20h30 e será válida pela 21ª rodada da competição nacional.