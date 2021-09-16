Liminar do Flamengo caiu - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Liminar do Flamengo caiuFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/09/2021 09:00

Rio - Os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro continuarão a ser realizados com portões fechados. Um dos vice-presidentes do Superior Tribunal de justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua derrubou na madrugada desta quinta-feira (16) a liminar que dava ao Rubro-Negro aval para a realização de partidas com público na competição nacional.

De acordo com informações divulgadas pelo UOL, o auditor optou por suspender os efeitos da liminar até que haja a próxima reunião do Conselho Técnico dos clubes da Série A, no dia 28 de setembro. A reviravolta garante que a rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana seja realizada e atende liminar movida por 17 clubes que exigiam o retorno ao mesmo tempo em todas as praças.



No decorrer desta semana, equipes participantes da Série A cogitaram adiar suas partidas caso o Flamengo pudesse contar com torcedores no próximo confronto, com o Grêmio, no Maracanã. A liminar contraria o que foi votado por 19 clubes em reunião realizado no dia 8 (o Rubro-Negro não enviou nenhum representante).



"Diante do caráter de urgência ante a possível violação à legislação federal posta e consubstanciado nas inúmeras petições e manifestações dos autos, bem como tratando-se de matéria com escopo relevante e que traduz, em análise perfunctória, probabilidade de dano de difícil ou incerta reparação com a iminente não realização da rodada deste próximo final de semana, concedo parcialmente o efeito suspensivo ativo vindicado, para o fim de afastar parcialmente os efeitos da medida liminar concedida nestes autos até a reunião do conselho técnico, este a ser realizada no próximo dia 28 de setembro, restabelecendo automaticamente "in totum" os efeitos ora sustados no dia imediatamente posterior à realização da referida reunião, independentemente de resultado", afirmou Bevilacqua na sentença.