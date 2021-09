Landim não descarta contratação de Daniel Alves - Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Publicado 16/09/2021 15:46 | Atualizado 16/09/2021 16:05

Fora dos planos do São Paulo, Daniel Alves é bem avaliado no Flamengo e o clube da Gávea aguarda a rescisão do lateral-direito com o Tricolor. Em entrevista à TV Record, na última quarta-feira, o presidente Rodolfo Landim não descartou o interesse em contratá-lo.



- Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019. Ele tem um perfil de profissional muito bacana. Ele é um vencedor. Nenhum time do mundo deixaria de ter interesse em um atleta como o Daniel Alves - afirmou o presidente do Flamengo em entrevista à TV Record.

Desde o anúncio do fim da passagem de Daniel Alves pelo São Paulo, o nome do jogador foi levado à direção do Flamengo, que aguarda o desfecho ao mesmo tempo que avalia as possibilidades. O prazo para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro é até o dia 24 de setembro, o que pode acelerar a definição do futuro de Dani, que tem sido convocado pela Seleção Brasileira.



Delegado da Seleção Brasileira em 2019, Rodolfo Landim conheceu o atleta em 2019 e é só elogios ao jogador com passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus. De acordo com o presidente, o Flamengo chegou a negociar sua contratação em 2019, mas o "orçamento" impediu o acerto.



- O Flamengo tentou, mas a gente tem orçamento. Temos as nossas limitações. E o estágio avançado (do orçamento) com as nossas contratações, não foi possível evoluir. -, afirmou Rodolfo Landim à Fox Sports, em agosto de 2019.