Landim não descarta contratação de Daniel AlvesFoto: Rubens Chiri/saopaulofc.net
- Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019. Ele tem um perfil de profissional muito bacana. Ele é um vencedor. Nenhum time do mundo deixaria de ter interesse em um atleta como o Daniel Alves - afirmou o presidente do Flamengo em entrevista à TV Record.
Delegado da Seleção Brasileira em 2019, Rodolfo Landim conheceu o atleta em 2019 e é só elogios ao jogador com passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus. De acordo com o presidente, o Flamengo chegou a negociar sua contratação em 2019, mas o "orçamento" impediu o acerto.
- O Flamengo tentou, mas a gente tem orçamento. Temos as nossas limitações. E o estágio avançado (do orçamento) com as nossas contratações, não foi possível evoluir. -, afirmou Rodolfo Landim à Fox Sports, em agosto de 2019.
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