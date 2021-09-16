Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaucho no Flamengo Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/09/2021 21:39 | Atualizado 16/09/2021 21:42

A CBF definiu, nesta quinta-feira, a data de dois jogos do Flamengo atrasados no Campeonato Brasileiro. Agora, os duelos com Athletico-PR, da quarta rodada, e Atlético-GO, da 19ª rodada, estão marcados para os dias 2 e 5 de novembro, respectivamente.

Então, o Flamengo pode ter de encarar uma maratona de quatro jogos em até 10 dias, pois, no calendário inicial, os jogos das rodadas 29 e 30 do Campeonato Brasileiro estão marcados nos fins de semana dos dias 30 e 31 de outubro e 6 e 7 de novembro. Estes jogos, contra Atlético-MG e Chapecoense, respectivamente, ainda não foram confirmados oficialmente pela CBF.

Então, o calendário fica dessa maneira:



30/31 de outubro: Atlético-MG (Rio de Janeiro), 29ª rodada do Brasileirão;



2 de novembro: Athletico-PR (Curitiba), quarta rodada do Brasileirão;



5 de novembro: Atlético-GO (Rio de Janeiro), 19ª rodada do Brasileirão;



6/7/8 de novembro: Chapecoense (Chapecó), 30ª rodada do Brasileirão;