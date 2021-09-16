Os atacantes Lewandowski, do Bayern de Munique e Gabigol, do Flamengo, trocam camisasFoto: Marcelo Cortes e Bayern de Munique
Gabigol troca camisa com Lewandowski, do Bayern de Munique, e destaca: 'Sou muito fã'
Em outra ocasião, os dois atacantes bateram um papo descontraído, organizado pelos clubes e transmitido no canal do Flamengo no YouTube, no mês de julho
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