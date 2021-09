Os atacantes Lewandowski, do Bayern de Munique e Gabigol, do Flamengo, trocam camisas - Foto: Marcelo Cortes e Bayern de Munique

Publicado 16/09/2021 17:55

Na tarde desta quinta-feira, o Flamengo publicou fotos em que mostra uma troca de camisas entre Gabigol e Lewandowski, do Bayern de Munique. Os dois, inclusive, já bateram um papo descontraído, organizado pelos clubes e transmitido no canal do Rubro-Negro no YouTube no mês de julho. Naquela resenha, em tom de brincadeira, Gabigol fez o atacante do clube bávaro falar que irá jogar no Flamengo (Clique aqui e relembre).

- Me sinto bem, é muito interessante falar com o Gabi. Fazer online é algo novo, mas é do outro lado do mundo. Estou feliz de estar aqui e conversar com ele - comentou Lewandowski, muito elogiado pelo atacante do Fla:

- O prazer é todo meu. É um cara que dispensa comentários. Sou muito fã. É muito legal poder falar com um cara que sou fã e que é o melhor do mundo - emendou Gabi.

Dentro de campo, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, novamente, enfrenta o Grêmio, no Maracanã, às 20h30, deste domingo. A partida será válida pela 21ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.