Max, jovem meia do FlamengoPaula Reis / Flamengo

Rio - O Flamengo acertou o empréstimo do meia Max ao Cuiabá até o fim de 2021. O jogador de 20 anos, que teve mais espaço no Rubro-negro quando a equipe era comandada por Rogério Ceni, perdeu espaço no plantel principal. Max chega ao Dourado para reforçar o setor, que é grande carência da equipe treinada por Jorginho. A informação é do site "GE".

Max tem é revelado nas categorias de base do clube e iniciou a temporada enchendo os olhos do torcedor Rubro-negro. No Cariocão, o meio-campista anotou um golaço nos acréscimos da partida contra o Nova Iguaçu, que deu a vitória ao Flamengo por 1 a 0. Com Renato Gaúcho, o jovem disputou três partidas, sendo a última no empate com o Ceará por 1 a 1, em Fortaleza, pelo Brasileirão.



O Cuiabá atualmente só conta com Cabrera para a posição de meia. Lucas Cardoso, da base, também reforça o plantel, mas ainda não fez sua estreia pelo Dourado. O ex-Flamengo Pepê tem sido escalado como segundo homem de meio-campo, atuando mais recuado do que antes.