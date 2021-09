Arrascaeta (E) e Filipe Luís (D) - Pedro Martins / Azeite Royal

Publicado 20/09/2021 12:56

Rio - Desfalques importantes na primeira decisão pela Libertadores. Mesmo com a expectativa, o Flamengo prepara Arrascaeta e Filipe Luís apenas para o segundo jogo da semifinal contra o Barcelona, na próxima semana, em Guayaquil. Diego Ribas tem grandes chances de ser relacionado para o duelo desta quarta-feira (22), enquanto a presença de David Luiz ainda é debatida pela comissão técnica do Rubro-negro. A informação é do site "GE".

Os quatro atletas estiveram no Ninho do Urubu no último domingo realizando atividades. Os casos de Arrascaeta e Filipe Luís, com lesões musculares recentes, são tratados com maior cautela. Ambos ainda não iniciaram o processo de transição e, com isso, são desfalques certos na primeira partida da semifinal.

Arrascaeta tem uma lesão considerada "grau um" na coxa esquerda e sentiu o problema na vitória contra o Palmeiras, por 3 a 1, primeira partida após voltar da seleção uruguaia. Mesmo com o tempo de recuperação curto, o Flamengo quer evitar expor o meia mais uma vez ao risco de lesão.

Filipe Luís, por sua vez, está em estágio mais avançado. O lateral-esquerdo já realiza atividades no campo do Ninho do Urubu, mas com supervisão de fisioterapeutas do clube. Ainda sem trabalhar com bola, será desfalque no jogo contra os equatorianos. Renê segue no time titular.

O caso de Diego Ribas é, talvez, o mais positivo para o Rubro-negro. O meia, que foi desfalque por conta de um desgaste muscular, pode ser relacionado para a primeira decisão do torneio continental. O camisa 10 não atua desde o dia 28 de agosto, na goleada por 4 a 0 sobre o Santos, mas passou pelo processo de transição e se juntou ao grupo.

A presença ou não de David Luiz para o confronto desta quarta-feira ainda é debatida pela comissão técnica do Flamengo. Apresentado e aprovado nos exames médicos, o jogador ainda está aprimorando a sua forma física. Com isso, há chance de o zagueiro ser relacionado ao menos para o banco de reservas.

Flamengo e Barcelona-EQU jogam a primeira partida válida pela semifinal da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.