Renato Gaúcho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/09/2021 09:05

Rio - A derrota para o Grêmio encerrou uma grande sequência positiva e foi a segunda de Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Após o fim da partida, o técnico se mostrou irritado com o resultado negativo e pediu menos rigor na avaliação sobre o elenco rubro-negro. O treinador destacou a sequência de partidas do clube carioca que disputa três competições em 2021.

"Isso tudo por causa de uma derrota? A cada três dias, temos uma decisão. Quando ganhamos, tudo bem, quando perdemos está tudo errado? A nossa marcação continua alta. Tem horas que o adversário consegue fugir. A gente treina marcação alta, mas o adversário também tem qualidade. Não vamos pressionar todo tempo e ganhar todas as bolas do adversário. Quando ele escapa, é óbvio que tem que baixar as linhas. É difícil explicar tudo, mas a ordem, a gente treina, a nossa marcação é alta. Uma ou outra o adversário vai escapar", afirmou.

Renato Gaúcho também destacou que além de ter sido a sua segunda derrota, também foi apenas o seu segundo jogo sem que o Flamengo conseguisse marcar contra os adversários.

"É o segundo jogo sob meu comando que não fizemos gols. Estamos nessa pegada forte, sempre com equipe diferente, não é nada fácil. Mas não faltou luta. Todo mundo se entregou. Já havia falado na preleção que seria muito difícil, até pela situação do Grêmio no campeonato. Foi o que aconteceu. O Grêmio lutou bastante e foi mais feliz, fazendo o primeiro gol", disse.