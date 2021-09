Flamengo perdeu para o Grêmio - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/09/2021 19:52

Rio - A derrota para o Grêmio, no Maracanã, reduziu bastante as chances de título do Flamengo no Brasileiro. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro caiu de 17% para 9% de possibilidades de levantar a taça da Série A pela terceira vez seguida.

O principal beneficiado com a rodada foi o Atlético-MG. Líder isolado do torneio, o Galo agora tem 80% de chances de título. O clube mineiro lidera com 7 pontos de vantagem para o Palmeiras e 11 a mais que o Flamengo, terceiro colocado. Porém, o Rubro-Negro tem dois jogos a menos que os dois rivais.



Além de Flamengo e Galo, o Palmeiras aparece com 9% de chances de título. Depois, o Fortaleza e o Bragantino completam as lista de equipes com possibilidades: os dois tem 1%.