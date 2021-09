Gabigol - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 21/09/2021 12:00

Rio - O cantor Naldo Benny, de 42 anos, é um apaixonado por esporte. Torcedor do Flamengo, o artista afirmou que tem um relacionamento próximo com Gabigol. Em entrevista ao portal "UOL", ele falou sobre como é sua relação com o ídolo do Rubro-Negro.

"Tenho uma relação próxima com o Gabigol. Já nos encontramos algumas vezes, nos falamos direto pelo Instagram", disse. Recentemente, o atacante do Flamengo lançou sua primeira música. Com o nome de Lil Gabi, ele lançou a canção "Sei lá"



Naldo afirmou que deseja fazer uma parceria futuramente com o ídolo rubro-negro: "Tem essa aproximação. Ele curte um trap, trap mesmo. O 'breezy' é um trap também. Pode ser que role, por que não? Eu torço para isso, eu aprovo. Seria muito bacana", disse.