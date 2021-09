Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Mauro Cezar PereiraReprodução

Publicado 21/09/2021 09:30 | Atualizado 21/09/2021 09:31

Rio - O lateral-direito Maurício Isla foi muito criticado nas redes sociais após a derrota do Flamengo para o Grêmio. O jogador chegou a ser bastante ofendido pelos torcedores. Em seu perfil no Twitter, Mauro Cezar Pereira defendeu a permanência do atleta no Rubro-Negro e detonou o comportamento daqueles que atacaram o chileno.

"Se o Flamengo negociar, emprestar, barrar, fizer qualquer coisa que prejudique Isla após o ataque hater sobre o lateral, dará força a biltres desprezíveis que, dependendo do que escreveram para o jogador, deveriam ser é encaminhados à delegacia. Sim, na internet também é crime!", escreveu.



Isla se manifestou nas redes sociais na noite da última segunda-feira e recebeu apoio de companheiros de elenco. O chileno fez um post e escreveu: "Não tem sido fácil desde criança, mas uma coisa que nunca fiz foi desistir dos meus sonhos... Esta é a minha luta constante, que tem me mantido dando mais a cada dia, nunca me canso de lutar porque isso te levará ao triunfo".