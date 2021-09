Arrascaeta - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/09/2021 11:20

Rio - O meia uruguaio Arrascaeta é um dos destaques do Flamengo. Com contrato até 2023, o Rubro-Negro e o atleta debatem uma possível renovação há meses. No entanto, de acordo com portal "Goal.com", o vínculo entre o jogador e o clube carioca teria uma clausula que facilitaria a venda do uruguaio. De acordo com o site, o Rubro-Negro seria obrigado a vendê-lo, caso receba uma oferta de 40 milhões de euros (250 milhões de reais).

A única forma que evitaria a venda, seria o Flamengo adquirir 25% dos direitos econômicos do jogador, que são do Defensor, do Uruguai. De acordo com o portal, esta cláusula entrou em vigar em 2021. Além disso, o portal afirma que o contrato do meia tinha outras duas cláusulas sobre compra de direitos.



Em uma delas, o Flamengo deveria desembolsar 1,25 milhão de euros (cerca de 7,8 milhões de reais) por 6,25% dos direitos econômicos de Arrasca nos anos de 2019 e 2020, caso o uruguaio tivesse completado quatro mil minutos em campo, o que acabou não acontecendo.



Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 após ser comprado junto ao Cruzeiro. Ele se tornou um dos principais jogadores do elenco, sendo peça fundamental nos principais títulos conquistados pelo clubes carioca entre 2019 e 2021. Os principais foram a Libertadores de 2019 e os Brasileiros de 2019 e 2020.