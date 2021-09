Camisa Flamengo LGBTQIA+ - Reprodução

Publicado 21/09/2021 15:59

Rio - Assim como seu rival, Vasco, o Flamengo também vai lançar uma camisa em apoio ao movimento LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexual e +). Inicialmente, o modelo só fará parte da linha casual do clube, ao invés de ser utilizado pelo time de futebol, como fez o time de São Januário.

Disponíveis no modelo masculino e feminino, a camisa tem lançamento previsto para ocorrer em outubro.

O Flamengo, inclusive, já havia feito uma homenagem ao movimento no dia do “Orgulho LGBTQIA+”, em junho deste ano. Na época, a camisa Rubro-Negra utilizada na partida contra o Juventude tinha os números dos jogadores pintados com a bandeira do arco-íris, símbolo que representa a comunidade LGBTQIA+.