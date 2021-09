Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/09/2021 17:50

Rio - Desde que chegou ao Flamengo, o técnico Renato Gaúcho conseguiu fazer com que a equipe jogasse mais solta, com mais alegria em campo. Tanto que, em 17 jogos, conquistou 14 vitórias Com isso, diversos torcedores já traçaram comparações com Jorge Jesus, que teve trabalho histórico em 2019. Para Zico, maior ídolo da história do clube, o brasileiro tem tudo para chegar perto do português, mas apontou que o sucesso do treinador depende de conquistas importantes.

"Eu estou torcendo para que isso aconteça. Ele é um grande amigo, tenho uma admiração muito grande. Um dos grandes profissionais que eu trabalhei. Então, eu quero o sucesso dele. Hoje, o sucesso dele depende dessas conquistas. Ele tem três competições para conquistar. Eu sou avesso a essas comparações, mas números são importantes quando os trabalhos se encerram", disse Zico, em entrevista à ESPN Brasil, antes de completar:



"No meio do trabalho, o Renato teve um início de trabalho que poucos tiveram, tanto no Flamengo quanto no futebol em geral. É uma avalanche. Todo mundo que vai jogar contra o Flamengo já está preparado, então tem que ter um plano B para sair das armações dos adversários. Quando você não começa tão bem, os adversários relaxam. Mas começar do jeito que o Renato começou, abre o olho de todo mundo", completou.



Além disso, Zico apontou o grande segredo para o sucesso de Renato Gaúcho no Flamengo. Para o lendário camisa 10, a rodagem do elenco e confiança que o treinador passa para os atletas é fundamental no andamento do trabalho. Vale destacar, também, que essa boa energia faz com que todo o grupo tenha um astral diferente e, com isso, fique mais unido.



"O grande mérito do Renato é fazer todo mundo jogar. É dar confiança aos jogadores e acreditar na capacidade de cada um. Se o jogador está ali é porque merece estar ali. Ele é alegre, fácil de lidar e otimista. Ele é vencedor por natura. Ele tem essa energia, ele transpira isso. Ele dá confiança, ele acredita nos jogadores. E os jogadores fazem o possível para corresponder", finalizou.



Com o Flamengo lutando por todos os títulos importantes da temporada - Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil -, Zico diz que estará na torcida. O próximo compromisso é diante do Barcelona-EQU, pelas semifinais da competição continental. A partida de ida acontecerá nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.