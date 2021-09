Adriano Imperador na Calçada da Fama do Maracana - Robson Moreira

Adriano Imperador na Calçada da Fama do MaracanaRobson Moreira

Publicado 22/09/2021 13:02 | Atualizado 22/09/2021 13:02

Rio - Em busca do terceiro título da Libertadores, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, contra o Barcelona - EQU, no Maracanã. O time carioca contará com a presença dos torcedores no estádio, entre eles, o ídolo Adriano Imperador. Em entrevista, o ex-atacante demonstrou estar otimista sobre mais uma conquista Rubro-Negra.

"Eu acho que tá no caminho certo, o Flamengo já se entrosou a muito tempo. O Renato Gaúcho é inteligente, ele sabe, ele já jogou a competição é uma coisa importante essa experiência até para o time. Tenho toda a certeza do mundo que mesmo se não for campeão vai chegar na final. Se continuar desse jeito vai estar lá com certeza", afirmou Didico no podcast produzido pela Libertadores.

A partida desta quarta, marcada para 21h30, é o primeiro jogo da semifinal da maior competição internacional entre clubes da América do Sul. Caso avance, o Flamengo vai encontrar outro brasileiro na final, Atlético - MG e Palmeiras estão na outra chave disputando a vaga. O primeiro duelo entre os times acabou em 0x0.