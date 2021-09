Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 22/09/2021 10:30

Rio - O Flamengo faz nesta quarta-feira o principal jogo do ano até o momento. Contra o Barcelona, no Maracanã, o Rubro-Negro começa a decidir o confronto que vale vaga na final da Libertadores. Em relação ao time considerado ideal por Renato Gaúcho, os rubro-negros devem ter três desfalques para começar a partida contra o clube equatoriano.

O Flamengo deverá ir para campo com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Arão, Andreas, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol. Filipe Luís e Arrascaeta, que se recuperam de lesão muscular, não treinaram com o grupo, correram em volta do campo, e dificilmente serão relacionados.



fotogaleria

O outro desfalque em relação ao time que começará jogando deverá ser Diego Ribas. O veterano deve ter condições de jogo, porém, provavelmente irá começar no banco de reservas do confronto desta quarta.