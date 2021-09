Zico destaca jogador do Flamengo 'imprescindível' e que 'faz mais falta' - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 22/09/2021 15:34

Rio - Em entrevista ao canal "ESPN", o ídolo e ex-jogador do Flamengo, Zico, apontou que o meia-atacante uruguaio Arrascaeta é "imprescindível" no elenco do Rubro-negro e aproveitou para elogiar o desempenho do atleta em meio à fase decisiva na Libertadores.

"No momento, o Arrascaeta é quem faz mais falta. Há um tempo já foi o Everton Ribeiro. Se perder os dois então, fica muito difícil. São jogadores que descobrem os passes certos. O Arrascaeta tem sido importante na finalização, ele tá jogando mais a frente que o Everton, e aí finaliza mais e faz mais gols. Ele não só deixa os caras na cara do gol, como também faz os gols. Ele é imprescindível para o time do Flamengo", disse o ex-jogador Zico, em entrevista à 'ESPN'.



Nesta quarta-feira (22), o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. O confronto contará com a presença de 25 mil torcedores no estádio.