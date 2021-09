Copa do Brasil - Foto: Divulgação/CBF

Copa do BrasilFoto: Divulgação/CBF

Publicado 22/09/2021 15:25

Rio - A CBF sorteou na tarde desta quarta-feira os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo irá fazer o segundo jogo do confronto contra o Athletico-PR, no Maracanã. Os jogos vão acontecer nas semanas dos dias 20 e 27 de outubro.

Além dos dois rubro-negros, Fortaleza e Atlético-MG disputam a outra vaga na decisão. O clube cearense terá a oportunidade de decidir a classificação em casa contra o Galo.



Dos clubes remanescentes, o Fortaleza é o único que jamais foi campeão da competição. O Flamengo conquistou o título em três oportunidades (1990, 2006 e 2013). Já o Galo foi campeão uma única vez em 2014, enquanto o Furacão ficou com o título em 2019.