Publicado 23/09/2021 09:00

Rio - O Flamengo deu uma passo importante em busca da classificação para a final da Libertadores. Contra o Barcelona, de Guayaquil, no Maracanã, o Rubro-Negro teve uma grande atuação no primeiro tempo e abriu uma vantagem de dois gols na semifinal. Ao fim da partida, o técnico Renato Gaúcho valorizou o resultado obtido pelo Flamengo e elogiou o adversário.

"O Diego (Alves) teve uma grande atuação. Dei os parabéns a ele e ao grupo no vestiário. O Barcelona não chegou aqui como convidado, chegou por méritos e eliminando grandes equipes. Sabíamos que seria um jogo pegado e aberto. Conseguimos fazer os dois gols. Mesmo com um homem a menos, eles souberam sofrer no segundo tempo. Tivemos chances e não fizemos. Mas está de bom tamanho. O 2 a 0 é uma vantagem muito grande para a segunda partida. Até porque, existe gol qualificado na Libertadores", afirmou.



Renato também abordou as críticas que recebeu após a derrota do Flamengo no último fim de semana para o Grêmio em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

"As críticas são válidas como os elogios. Sou treinador, estou há muito tempo nesta profissão, e costumo falar que o homem lá de cima não agradou a todos. Não é o Renato que vai conseguir. Tento fazer sempre o que é certo. Se cada partida que um jogador não corresponder eu tirar, vou precisar de 300 jogadores. Faz parte, nem todos vão jogar bem todos os jogos", disse.