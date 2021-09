Flamengo está perto de final da Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/09/2021 11:30

Rio - O Flamengo está próximo de fazer mais história na Libertadores. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona, de Guayaquil, no Maracanã, o Rubro-Negro pode perder o jogo de volta no Equador por um gol de diferença que estará na final da Libertadores de 2021. Caso isso aconteça, a atual geração do clube carioca irá alcançar um feito inédito na história do futebol do Rio de Janeiro.

Apenas em quatro vezes na história, um clube do Rio decidiu a Libertadores. Isto aconteceu com o Flamengo em 1981 e 2019, com o Vasco em 1998 e com o Fluminense em 2008. Caso, o Rubro-Negro consiga disputar mais uma final, desta vez em 2021, será a primeira vez que uma geração de uma equipe de futebol da cidade irá conseguir estar presente em mais de uma decisão do torneio.



O Rio de Janeiro conta apenas com três títulos da Libertadores, dois conquistados pelo Flamengo e um pelo Vasco. Caso, o Rubro-Negro seja campeão do torneio, ele se igualará ao São Paulo, ao Grêmio e ao Santos como os brasileiros com mais títulos da competição.