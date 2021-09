Após a saída do São Paulo, o nome de Daniel Alves começou a ser ventilado em clubes nacionais e europeus - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/09/2021 16:02 | Atualizado 23/09/2021 16:11

Rio - Na última quarta-feira, em entrevista ao canal do youtuber Deco, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou que o Flamengo esteja negociando com o lateral-direito Daniel Alves. O dirigente exaltou o jogador, mas afirma que não existe nenhuma tratativa.

"O Daniel Alves é um atleta que eu acho que não precisa falar dele. Os títulos dizem por ele. É um atleta extraordinário. Mas não tem absolutamente nada. Estou comemorando a vitória em cima do Barcelona-EQU e amanhã vamos ver o que acontece", disse o vice de futebol Marcos Braz.



"Ele é um atleta formidável. Tem expressão mundial. O Messi agradeceu ao Barcelona e agradeceu ao Daniel quando saiu do Barça. É um atleta formidável, mas não tem nada avançado, então não posso falar nada… As coisas vão ser resolvidas quando tiverem que ser, é um grande atleta, mas não tem nada próximo ao Flamengo", concluiu.