Torcedores do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 23/09/2021 15:31

Rio - O Flamengo venceu o Barcelona, de Guayaquil, no Maracanã, mas pode ter um desfalque importante para a sequência da Libertadores. Expulso no jogo da última quarta-feira, o zagueiro Léo Pereira pode pegar um gancho e não entrar em campo em uma possível final da competição, caso o Rubro-Negro avance de fase.

O defensor foi expulso por dar uma cotovelada em León, jogador do clube equatoriano no fim da partida. A suspensão automática o tira da partida de volta contra o Barcelona, porém, a Conmebol pode punir o atleta com pelo menos mais um confronto.



O lance deverá ser enquadrado no artigo 16.1 B de código de disciplina da Libertadores. O texto prevê uma suspensão de no mínimo dois jogos, caso assim decida o tribunal da entidade. O artigo afirma que "suspensão por no mínimo dois jogos na competição, ou por período de tempo específico, por conduta violenta ou por agredir a jogadores ou qualquer outra pessoa presente na partida, menos os oficiais".



Andrés Cunha, árbitro responsável pela partida, colocou na súmula que Léo Pereira teve uma conduta violenta. "Foi expulso o jogador número 4 do Flamengo, Leonardo Pereira, aos 88 minutos por conduta violenta. Com a bola parada e antes de um escanteio, aplica um golpe com seu cotovelo contra o pescoço de um rival. Não estava advertido e acatou a decisão".