Flamengo está perto da final da LibertadoresMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/09/2021 13:43

As camisas dos jogadores na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela partida de ida da semifinal da Libertadores, serão leiloadas. As peças estarão assinadas pelo atleta que as utilizou e o dinheiro arrecadado irá para o projeto Nação Solidária, que ajuda programas sociais em prol de pessoas em vulnerabilidade social.

O leilão acontecerá pelo site da MatchWornShirt e encerrará em 14 de outubro, às 17h. De acordo com o comunicado divulgado pelo Flamengo, as camisas "serão desinfetadas com tratamento de luz UV-C, mantendo todos os elementos de jogo, como manchas de grama e cheiros, mas eliminando todas as bactérias, tornando o processo completamente seguro contra a Covid-19".

Em outro leilão realizado este ano, o Flamengo arrecadou R$ 175 mil com as peças utilizadas pelos jogadores na decisão da Supercopa do Brasil, vencida nos pênaltis sobre o Palmeiras. Dos 23 jogadores relacionados, os torcedores deram lances em 18 camisas e a mais cara foi a de Diego Alves, que custou 3.888 euros, cerca de R$ 25 mil.