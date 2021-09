Flamengo está perto de final da Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/09/2021 13:06

Rio - Nem tudo foram flores na vitória do Flamengo por 2x0 sobre o Barcelona-EQU na partida de ida da Libertadores. Após entrar no lugar de David Luiz aos 12 minutos do segundo tempo, Leo Pereira foi expulso aos 43 depois de agredir o zagueiro León, do time equatoriano.

Constantemente cobrado pelos torcedores do Flamengo, a atitude de Leo Pereira não foi perdoada. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver um torcedor cobrando o defensor e dentre alguns palavrões, ele fala ao camisa 4: "Tem que jogar, não é pra entrar e ser expulso". O zagueiro, que estava se dirigindo ao vestiário, volta e ainda discute com o torcedor - mas não é possível ouvir o que ele diz.